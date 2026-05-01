Lecture à 4 voix rue saint louis Dompierre-sur-Besbre
Lecture à 4 voix rue saint louis Dompierre-sur-Besbre mardi 19 mai 2026.
Dompierre-sur-Besbre
Lecture à 4 voix
rue saint louis Médiathèque Jeanne Cressanges Dompierre-sur-Besbre Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 18:30:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Animée par LACME Souvigny. Lecture à 4 voix
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rue saint louis Médiathèque Jeanne Cressanges Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 00 99 contact@interco-abl.fr
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English :
Hosted by LACME Souvigny. 4-voice reading
L’événement Lecture à 4 voix Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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