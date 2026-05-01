Lecture à 4 voix rue saint louis Dompierre-sur-Besbre

Dompierre-sur-Besbre

Lecture à 4 voix

rue saint louis Médiathèque Jeanne Cressanges Dompierre-sur-Besbre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 18:30:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Animée par LACME Souvigny. Lecture à 4 voix

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rue saint louis Médiathèque Jeanne Cressanges Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 00 99 contact@interco-abl.fr

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English :

Hosted by LACME Souvigny. 4-voice reading

L’événement Lecture à 4 voix Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire