Manifestation Autour des véhicules d’époque Espace Boudeville Dompierre-sur-Besbre
Espace Boudeville Chemin des Percières Dompierre-sur-Besbre Allier
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14
2026-05-14
Manifestation annuelle autour des véhicules d’époque organisée par le Rétro Mobile Club Dompierrois.
Espace Boudeville Chemin des Percières Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 67 35 rmcdomp@gmail.com
English :
Annual vintage car event organized by the Rétro Mobile Club Dompierrois.
