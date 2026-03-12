30ème Randonnée Pédestre Maison de Mareuil Aÿ-Champagne
30ème Randonnée Pédestre Maison de Mareuil Aÿ-Champagne dimanche 19 avril 2026.
30ème Randonnée Pédestre
Maison de Mareuil Espace culturel Jean-Philippe Collard Aÿ-Champagne Marne
Tarif : 4 – 4 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19 11:30:00
Date(s) :
2026-04-19
Inscriptions et départ à la MAISON DE MAREUIL
Espace Culturel Jean-Philippe CollardTout public
Inscriptions et départ à la MAISON DE MAREUIL
Espace Culturel Jean-Philippe Collard
Initiation au tir à l’arc et ravitaillement sur ces 3 parcours
Enfants de moins de 13 ans accompagnés d’un adulte
Chiens tenus en laisse
A l’occasion de la 30ème un petit cadeau vous sera remis à l’inscription .
Maison de Mareuil Espace culturel Jean-Philippe Collard Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est +33 6 77 39 63 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 30ème Randonnée Pédestre
Registration and departure at MAISON DE MAREUIL
Espace Culturel Jean-Philippe Collard
L’événement 30ème Randonnée Pédestre Aÿ-Champagne a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne