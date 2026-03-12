30ème Randonnée Pédestre Maison de Mareuil Aÿ-Champagne

30ème Randonnée Pédestre

Maison de Mareuil Espace culturel Jean-Philippe Collard Aÿ-Champagne Marne

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 11:30:00

Date(s) :

2026-04-19

Inscriptions et départ à la MAISON DE MAREUIL

Espace Culturel Jean-Philippe CollardTout public

Inscriptions et départ à la MAISON DE MAREUIL

Espace Culturel Jean-Philippe Collard

Initiation au tir à l’arc et ravitaillement sur ces 3 parcours

Enfants de moins de 13 ans accompagnés d’un adulte

Chiens tenus en laisse

A l’occasion de la 30ème un petit cadeau vous sera remis à l’inscription .

Maison de Mareuil Espace culturel Jean-Philippe Collard Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est +33 6 77 39 63 72

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English : 30ème Randonnée Pédestre

Registration and departure at MAISON DE MAREUIL

Espace Culturel Jean-Philippe Collard

L’événement 30ème Randonnée Pédestre Aÿ-Champagne a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne