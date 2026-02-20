Le Crépuscule pétillant Champagne Egrot et Filles Champagne Egrot et Filles Aÿ-Champagne
Le Crépuscule pétillant Champagne Egrot et Filles
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2026-06-19 17:00:00
fin : 2026-08-15 20:00:00
2026-06-19 2026-07-17 2026-08-15
Tout public
Les vendredis 19 juin, 17 juillet et 14 août 2026, notre Maison de Champagne Egrot et filles, restera ouverte jusqu’en début de soirée afin de vous accueillir plus tardivement.
Au programme une ambiance conviviale, une dégustation de trois de nos cuvées, et un cadre parfait pour se retrouver, trinquer et vivre une parenthèse pétillante à la tombée du jour.
Sur réservation
De 17H00 à 20H00 .
Champagne Egrot et Filles 6 Rue Anatole France Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est info@champagne-egrot.com
English : Le Crépuscule pétillant Champagne Egrot et Filles
