Le Crépuscule pétillant Champagne Egrot et Filles Champagne Egrot et Filles Aÿ-Champagne

Le Crépuscule pétillant Champagne Egrot et Filles

Champagne Egrot et Filles 6 Rue Anatole France Aÿ-Champagne Marne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 17:00:00

fin : 2026-08-15 20:00:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-07-17 2026-08-15

Tout public

Les vendredis 19 juin, 17 juillet et 14 août 2026, notre Maison de Champagne Egrot et filles, restera ouverte jusqu’en début de soirée afin de vous accueillir plus tardivement.

Au programme une ambiance conviviale, une dégustation de trois de nos cuvées, et un cadre parfait pour se retrouver, trinquer et vivre une parenthèse pétillante à la tombée du jour.

Sur réservation

De 17H00 à 20H00 .

info@champagne-egrot.com

English : Le Crépuscule pétillant Champagne Egrot et Filles

