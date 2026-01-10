Artitude

Rue d’Aÿ Aÿ-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Tout public

Festival d’art dans la ville. .

Rue d’Aÿ Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Artitude

L’événement Artitude Aÿ-Champagne a été mis à jour le 2026-03-06 par ADT de la Marne