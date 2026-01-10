Le champagne selon Philippe Jamesse PRESSORIA Aÿ-Champagne

Aÿ-Champagne

Le champagne selon Philippe Jamesse

PRESSORIA 11 Boulevard Pierre Cheval Aÿ-Champagne Marne

Tarif : 90 – 90 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 18:30:00

fin : 2026-06-24 20:30:00

Date(s) :

2026-05-20 2026-06-24 2026-07-22 2026-09-16 2026-10-14 2026-11-18 2026-12-16

Tout public

Spécialiste du Champagne, Philippe Jamesse consacre depuis plus de trente ans son parcours à l’étude, au service et à la mise en valeur très étroite des comportements de ce vin exclusif. Selon lui, la vision du champagne repose sur une approche à la fois scientifique, sensorielle et respectueuse du vin. Son objectif est de révéler au mieux l’expression des styles et des terroirs.

Une fois par mois, Philippe Jamesse vous embarque pendant deux heures dans une lecture sensible, respectueuse, scientifique et esthétique pour la pleine expression des styles et des lieux. La dégustation a lieu au coeur de notre salle effervescence, pour une immersion totale au coeur d’une coupe de champagne.

Le champagne selon Philippe Jamesse Découvrez sa méthode qui s’appuie sur quatre éléments essentiels

La physique comprendre les mécanismes fondamentaux qui régissent le langage du Champagne effervescence, énergie, équilibres et besoins essentiels afin d’entrevoir la pureté.

Le verre étude des formes de vies, véritable objet géo-sensoriel connecté.

L’art du service la précision du geste, la justesse du rythme et la maîtrise des techniques qui respectent l’intégrité du fluide.

L’immersion sensorielle une méthode de dégustation pensée comme une lecture du Champagne approche sensorielle, ordonnance des perceptions et mise en oeuvre d’une compréhension fine.

Philippe Jamesse propose ainsi une lecture complète et exigeante du Champagne.

La cuvée à la dégustation est Spécial Cuvée, de la Maison de Champagne Bollinger.

Dans le cadre de cet atelier, vous bénéficiez également d’une entrée pour le parcours sensoriel de Pressoria. Vous pouvez soit en profiter le jour même de l’atelier, soit à une date ultérieure.

Attention, cet atelier ne convient pas aux personnes épiléptiques.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. .

PRESSORIA 11 Boulevard Pierre Cheval Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est contact@pressoria.com

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English : Le champagne selon Philippe Jamesse

L’événement Le champagne selon Philippe Jamesse Aÿ-Champagne a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT de la Marne