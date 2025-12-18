Atelier dégustation Champagne(s) ! PRESSORIA Aÿ-Champagne

Atelier dégustation Champagne(s) !

PRESSORIA 11 Boulevard Pierre Cheval Aÿ-Champagne Marne

Tarif : 36 – 36 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 17:00:00

fin : 2026-11-07 18:00:00

Date(s) :

2026-01-10 2026-02-14 2026-03-14 2026-04-04 2026-05-16 2026-06-06 2026-07-04 2026-08-01 2026-09-12 2026-10-10 2026-11-07 2026-12-05

Tout public

Observez, sentez, goûtez les monocépages n’auront plus de secrets pour vous après cette expérience immersive !

Une fois par mois, nous vous proposons un atelier de dégustation ludique où l’exploration des saveurs et des arômes sera au cœur de votre expérience. Plongez dans l’univers des 3 cépages champenois avec Léonie de l’Atelier Songe et découvrez leurs secrets à travers une dégustation sensorielle unique !

Au programme une approche interactive et conviviale pour éveiller vos sens et vous offrir une nouvelle perspective sur l’univers du champagne.

3 coupes de 10cl incluses.

La visite de Pressoria n’est pas incluse, sauf si vous réservez l’option Atelier dégustation + visite .

Les dates 2026

De 15h à 16h en anglais, de 17h à 18h en français

• Samedi 10/01/2026

• Samedi 14/02/2026

• Samedi 14/03/2026

• Samedi 04/04/2026

• Samedi 16/05/2026

• Samedi 06/06/2026

• Samedi 04/07/2026

• Samedi 01/08/2026

• Samedi 12/09/2026

• Samedi 10/10/2026

• Samedi 07/11/2026

• Samedi 05/12/2026 .

PRESSORIA 11 Boulevard Pierre Cheval Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est contact@pressoria.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier dégustation Champagne(s) !

L’événement Atelier dégustation Champagne(s) ! Aÿ-Champagne a été mis à jour le 2025-12-18 par ADT de la Marne