Aÿ-Champagne

Marché gourmand et créatif + visite nocturne gratuite

PRESSORIA 11 Boulevard Pierre Cheval Aÿ-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:30:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Tout public

Pressoria vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition de son marché gourmand et créatif !

Les 23 et 24 mai 2026, venez découvrir le talent et la diversité des savoir-faire d’artisans et producteurs locaux, soigneusement sélectionnés. Entre créations originales et spécialités du terroir, laissez-vous porter de stand en stand. Le marché mettra à l’honneur plusieurs univers bien-être, décoration, mode et accessoires, ainsi que des produits gourmands issus du terroir. Pour l’occasion, le hall, le parvis et la terrasse se transforment pour vous offrir une expérience conviviale et pleine de saveurs !

Profitez également de notre bar à champagne pour admirer la vue sur les coteaux tout en dégustant les spécialités de nos exposants.

Bonus visite nocturne gratuite le samedi 23 mai !

Le samedi 23 mai 2026, à l’occasion de notre marché gourmand et créatif, notre parcours sensoriel est à découvrir exceptionnellement en nocturne de 17h à 22h gratuitement. En couple, entre amis, en famille, en groupe, venez vivre un voyage sensoriel au coeur du Champagne. PRESSORIA vous offre l’opportunité de découvrir le Champagne de façon ludique et interactive. Vos sens seront en éveil pour tout apprendre de la Champagne et de son célèbre vin. Le parcours permanent, à réaliser en autonomie, vous permet de découvrir la géologie, le climat, les racines, le cycle de la vigne, les vendanges et le pressurage, l’élaboration du Champagne, un spectacle extraordinaire autour de l’effervescence, tout cela de façon sensorielle.

La dégustation n’est pas incluse lors de la visite nocturne.

Réservation conseillée voir notre billetterie en ligne .

PRESSORIA 11 Boulevard Pierre Cheval Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est

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English : Marché gourmand et créatif + visite nocturne gratuite

L’événement Marché gourmand et créatif + visite nocturne gratuite Aÿ-Champagne a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT de la Marne