Conférence Gérard Liger-Belair chez Pressoria PRESSORIA Aÿ-Champagne

Aÿ-Champagne

Conférence Gérard Liger-Belair chez Pressoria

PRESSORIA 11 Boulevard Pierre Cheval Aÿ-Champagne Marne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 18:30:00

fin : 2026-05-27 20:30:00

Date(s) :

2026-05-27

Tout public

27 mai à 18h30 Venez percer les secrets des bulles de champagne grâce aux travaux du physicien Gérard Liger-Belair et de ses collègues de l’université de Reims Champagne-Ardenne. Une véritable immersion dans les coulisses de notre salle Effervescence .

Depuis quelques années maintenant, le champagne et les vins effervescents au sens large connaissent un essor sans précédent. La valse des bulles dans une flûte n’est pas étrangère à cet incroyable engouement. Gérard Liger-Belair vous propose une vue d’ensemble des processus physicochimiques qui accompagnent une dégustation de champagne, depuis le débouchage de la bouteille, jusqu’à l’éclatement d’une bulle, en passant par le rôle essentiel du verre en dégustation.

Profondément ancrée dans l’imaginaire collectif, la bulle de champagne devient prétexte à une flânerie scientifique qui vous entraînera dans le monde fascinant des gaz dissous, des changements de phase et des fluides en mouvement. Nous montrerons aussi en quoi ces travaux sur l’effervescence dépassent le cadre d’une simple flûte de champagne, pour trouver des analogies et des applications possibles dans des domaines inattendus (à la surface des océans, et même jusqu’aux confins du système solaire). Derrière le spectacle délicat de l’effervescence se cache une véritable odyssée scientifique. Regardez attentivement votre verre vous n’y verrez plus seulement des bulles, mais un concentré de science en mouvement.

A l’issue de la conférence, bénéficiez d’un temps d’échange privilégié avec Gérard Liger-Belair autour d’une coupe de champagne servie dans notre salle de dégustation, avec vue sur notre terrasse et le vignoble. Ce sera également l’occasion de faire dédicacer votre livre Un monde de bulles , écrit par Gérard Liger-Belair (en vente dans notre boutique).

Déroulé de la soirée

– Conférence à 18h30 puis une coupe de champagne

– Séance de dédicace et échanges avec Gérard Liger-Belair

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Crédits photos © Emmanuel Goulet © Jacques Honvault © Gérard Liger-Belair Guillaume Polidori Fabien Beaumont © Equipe Effervescence .

PRESSORIA 11 Boulevard Pierre Cheval Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est contact@pressoria.com

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English : Conférence Gérard Liger-Belair chez Pressoria

L’événement Conférence Gérard Liger-Belair chez Pressoria Aÿ-Champagne a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT de la Marne