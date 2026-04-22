Rendez-vous aux Jardins Découverte du Parc du Vicomte de Bona Dona Parc du Vicomte de Bona Dona Aÿ-Champagne

Aÿ-Champagne

Rendez-vous aux Jardins Découverte du Parc du Vicomte de Bona Dona

Parc du Vicomte de Bona Dona 14 Rue Jeanson Aÿ-Champagne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 14:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Tout public

Découvrez les éléments remarquables de ce parc la balustrade en béton armé, style rocaille marquée par un travail artistique dans le décor imitation bois, avec reproduction d’écorces de conifères, de hêtres ou de bouleaux.

La grotte en pierre meulière, avec un intérieur revêtu d’écorces en bois est remarquable également.

De nombreuses essences arbustives ornent le parc tilleuls, sureau, fusain, if, prunus, marronnier, seringas… .

Parc du Vicomte de Bona Dona 14 Rue Jeanson Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est info@champagne-henri-goutorbe.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rendez-vous aux Jardins Découverte du Parc du Vicomte de Bona Dona

L’événement Rendez-vous aux Jardins Découverte du Parc du Vicomte de Bona Dona Aÿ-Champagne a été mis à jour le 2026-04-22 par Agence de Développement Touristique de la Marne