Bulle à deux Edition Fête des mères Champagne Egrot et Filles Aÿ-Champagne
Bulle à deux Edition Fête des mères Champagne Egrot et Filles Aÿ-Champagne samedi 30 mai 2026.
Bulle à deux Edition Fête des mères
Champagne Egrot et Filles 6 Rue Anatole France Aÿ-Champagne Marne
Tarif : 49 – 49 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Tout public
A l’occasion de la Fête des mères, le Champagne Egrot et filles vous invite à son atelier incontournable afin de partager un moment pétillant et unique pour toutes les mamans accompagnées de leur enfant.
Samedi 30 mai
Au programme
– dégustation de champagnes et de mets soigneusement sélectionnés, pensés pour sublimer cette occasion
– atelier créatif personnalisez votre propre bouteille et laissez libre cours à votre imagination pour la customiser.
Sur réservation
A partir de 18 ans .
Champagne Egrot et Filles 6 Rue Anatole France Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est info@champagne-egrot.com
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English : Bulle à deux Edition Fête des mères
L’événement Bulle à deux Edition Fête des mères Aÿ-Champagne a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme Epernay en Champagne