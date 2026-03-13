Bulle à deux Edition Fête des mères Champagne Egrot et Filles Aÿ-Champagne

Bulle à deux Edition Fête des mères

Champagne Egrot et Filles 6 Rue Anatole France Aÿ-Champagne Marne

Tarif : 49 – 49 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Tout public

A l’occasion de la Fête des mères, le Champagne Egrot et filles vous invite à son atelier incontournable afin de partager un moment pétillant et unique pour toutes les mamans accompagnées de leur enfant.

Samedi 30 mai

Au programme

– dégustation de champagnes et de mets soigneusement sélectionnés, pensés pour sublimer cette occasion

– atelier créatif personnalisez votre propre bouteille et laissez libre cours à votre imagination pour la customiser.

Sur réservation

A partir de 18 ans .

Champagne Egrot et Filles 6 Rue Anatole France Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est info@champagne-egrot.com

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English : Bulle à deux Edition Fête des mères

L’événement Bulle à deux Edition Fête des mères Aÿ-Champagne a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme Epernay en Champagne