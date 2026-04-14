Découverte d’un petit parc paysager en Champagne, Parc du Vicomte de Bona Dona, Aÿ-Champagne
Découverte d’un petit parc paysager en Champagne, Parc du Vicomte de Bona Dona, Aÿ-Champagne vendredi 5 juin 2026.
Découverte d’un petit parc paysager en Champagne 5 et 6 juin Parc du Vicomte de Bona Dona Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Venez découvrir les éléments remarquables de ce parc, tels que la balustrade en béton armé, style « rocaille » marquée par un travail artistique dans le décor imitation bois, avec reproduction d’écorces de conifères, de hêtres ou de bouleaux.
La grotte en pierre meulière, avec un intérieur revêtu d’écorces en bois est remarquable également.
Parc du Vicomte de Bona Dona 14 rue Jeanson 51160 Aÿ-Champagne Aÿ-Champagne 51160 Ay Marne Grand Est De nombreuses essences arbustives ornent le parc : tilleuls, sureau, fusain, if, prunus, marronnier, seringas…
Venez découvrir les éléments remarquables de ce parc, tels que la balustrade en béton armé, style « rocaille » marquée par un travail artistique dans le décor imitation bois, avec reproduction de de ou…
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