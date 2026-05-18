Aÿ-Champagne

Festival Théâtre dans les Galipes

Parking du Jard Aÿ-Champagne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28

Le Festival Théâtre dans les Galipes se déroulera cette année du vendredi 28 au dimanche 30 août, avec plusieurs lieux dont le parking du Jard et la cour de l’école Lucie Aubrac à Aÿ ainsi que dans d’Tout public

Le Festival Théâtre dans les Galipes se déroulera cette année du vendredi 28 au dimanche 30 août, avec plusieurs lieux dont le parking du Jard et la cour de l’école Lucie Aubrac à Aÿ ainsi que dans d’autres communes de la CCGVM. Programme complet à venir. .

Parking du Jard Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est

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English : Festival Théâtre dans les Galipes

This year?s Festival Théâtre dans les Galipes will take place from Friday 28th to Sunday 30th August, with several venues including the Jard parking lot and the courtyard of the Lucie Aubrac school in Aÿ, as well as in other towns

L’événement Festival Théâtre dans les Galipes Aÿ-Champagne a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne