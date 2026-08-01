Concert à Pressoria Aÿ-Champagne Pressoria Aÿ-Champagne
vendredi 21 août 2026 · Pressoria · Aÿ-Champagne
Informations pratiques
Aÿ-Champagne
Concert à Pressoria Aÿ-Champagne
Pressoria 11 Boulevard Pierre Cheval Aÿ-Champagne Marne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 17:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Tout au long de l’année, Pressoria propose des rendez-vous mêlant dégustation, bien-être, musique et découverte, pour vivre une expérience originale au cœur du vignoble champenois.Tout public
Le vendredi 21 août 2026, à 19h30, retrouvez le groupe Blankass sur la terrasse de Pressoria pour un concert acoustique dans un cadre exceptionnel, face aux vignes.
Dans une formule intimiste, le groupe revisite ses plus belles chansons avec émotion et authenticité. Avant le concert, profitez de la visite de Pressoria à 17h30, accessible pour 1 € supplémentaire. .
Pressoria 11 Boulevard Pierre Cheval Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est +33 3 26 77 98 77
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English : Concert à Pressoria Aÿ-Champagne
Throughout the year, Pressoria offers events that combine food and wine tastings, wellness, music, and exploration, providing a unique experience in the heart of the Champagne vineyards.
L’événement Concert à Pressoria Aÿ-Champagne Aÿ-Champagne a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme de Sézanne et sa région
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