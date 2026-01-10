Festival Théâtre dans les Galipes Aÿ-Champagne
vendredi 28 août 2026 · Aÿ-Champagne
Informations pratiques
Aÿ-Champagne
Festival Théâtre dans les Galipes
Parking du Jard Boulevard Charles de Gaulle Aÿ-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 16:00:00
fin : 2026-08-30 23:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Tout public
Festival d’arts de rue organisé par la MJCI d’Aÿ du 28 au 30 août 2026.
3 jours de spectacles (cirque, théâtre, performance) gratuits, pour tous. .
Parking du Jard Boulevard Charles de Gaulle Aÿ-Champagne 51150 Marne Grand Est +33 3 26 55 18 44
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English : Festival Théâtre dans les Galipes
L’événement Festival Théâtre dans les Galipes Aÿ-Champagne a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT de la Marne
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