Informations pratiques

Aÿ-Champagne

Festival Théâtre dans les Galipes

Parking du Jard Boulevard Charles de Gaulle Aÿ-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 16:00:00

fin : 2026-08-30 23:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Tout public

Festival d’arts de rue organisé par la MJCI d’Aÿ du 28 au 30 août 2026.

3 jours de spectacles (cirque, théâtre, performance) gratuits, pour tous. .

Parking du Jard Boulevard Charles de Gaulle Aÿ-Champagne 51150 Marne Grand Est +33 3 26 55 18 44

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English : Festival Théâtre dans les Galipes

L’événement Festival Théâtre dans les Galipes Aÿ-Champagne a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT de la Marne