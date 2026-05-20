Soirée anniversaire 5 ans de Pressoria PRESSORIA Aÿ-Champagne

Informations pratiques

Aÿ-Champagne

Soirée anniversaire 5 ans de Pressoria

PRESSORIA 11 Boulevard Pierre Cheval Aÿ-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 18:30:00

fin : 2026-09-05 00:30:00

Date(s) :

2026-09-05

Tout public

Rendez-vous le samedi 5 septembre dès 18h30 sur la terrasse de Pressoria

À l’occasion de son cinquième anniversaire, Pressoria invite le grand public à célébrer cet événement lors d’une soirée festive et conviviale, le samedi 5 septembre à partir de 18h30, sur sa terrasse au cœur du vignoble champenois.

Depuis son ouverture en juillet 2021, Pressoria fait découvrir le Champagne autrement grâce à une expérience sensorielle unique. Pour célébrer ces cinq années de partage, de découvertes et de rencontres, l’équipe ouvre les portes de sa terrasse pour une soirée placée sous le signe de la convivialité.

À l’heure où le soleil décline sur les coteaux classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, les visiteurs pourront profiter d’un cadre exceptionnel, face aux vignes, dans une ambiance estivale et décontractée.

Au programme de cette soirée anniversaire

– Une ambiance musicale pour accompagner la soirée ;

– Le bar à champagne de Pressoria, avec une sélection de cuvées à déguster avec modération;

– Une offre de petite restauration sur place.

Pensée comme un moment de fête accessible à tous, cette soirée est l’occasion de se retrouver entre amis, en famille ou entre collègues pour partager une coupe de champagne dans un cadre privilégié et profiter pleinement de l’atmosphère unique qu’offre la terrasse de Pressoria. .

PRESSORIA 11 Boulevard Pierre Cheval Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est

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English : Soirée anniversaire 5 ans de Pressoria

L’événement Soirée anniversaire 5 ans de Pressoria Aÿ-Champagne a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne