30ème Touquet Bike&run Le Touquet-Paris-Plage

Informations pratiques

Le Touquet-Paris-Plage

30ème Touquet Bike&run

Front de mer Boulevard Jules Pouget Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-01

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-11-01

Dimanche 1er novembre 2026

Le 30ème Touquet Bike&run

300 équipes de 2 sont attendues.

Billetterie prochainement en ligne

Comme chaque année, Karine Baillet et toute son équipe seront à l’organisation de cette compétition qui continue d’attirer toujours plus de compétiteurs de tout âge, spécialistes ou non. En plus d’être un événement familial et convivial, le parcours s’annonce technique et physique dans un cadre naturel et exceptionnel.

En quoi consiste-il ?

C’est un parcours de Bike&run à la portée de tous 14 km (4.5km pour les ados et les familles) en alternant à souhait VTT et Course à pied dans un environnement Nature ! 2 points de passage obligatoire en équipe à 2 ainsi que sur la ligne d’arrivée. Le parcours emprunte le long de la plage du Touquet, la remontée de la pointe Nord, la route en corniche ainsi que la pinède de pins s’ouvrant sur la ligne d’arrivée sur la digue Nord.

Une course non chronométrée de 4.5km ouverte aux familles sera mise en place (inscription dans la limite de 50 équipes de 2).

Horaires

14h00 Briefing car podium pour la course ado / famille

14h15 Départ ado / famille

14h30 Briefing car podium pour la course open adulte

15h00 Départ course open adulte

15h15 Remise des prix course ado car podium ou salle bascoulergue selon la météo

17h00 Barrière horaire de fin de course

16h30 Remise des prix course open car podium ou salle bascoulergue selon la météo

Vous pourrez vous inscrire en ligne sur notre site internet dès cet été sur le site pour participer à la 30ème édition. Les dossards seront à retirer le jour même entre 11h00 et 14h00. .

Front de mer Boulevard Jules Pouget Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France contact@touquetraid.com

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English :

L’événement 30ème Touquet Bike&run Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-04-01 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage