32 ème Roc d’Argent Argentonnay
32 ème Roc d’Argent Argentonnay dimanche 5 juillet 2026.
Argentonnay
32 ème Roc d’Argent
Complexe sportif Argentonnay Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 07:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Le Club des Cyclos Argentonnais, vous invite à son 32 ème ROC D’ARGENT.
Rendez-vous à tous les marcheurs, vététistes et cyclos routes pour découvrir de nouveaux circuits
Marcheurs 8 kms 12 kms et 16 kms
VTT 35 kms 45 kms et 65 kms
cyclos 40 kms et 70 kms
Café/brioche au départ
Ravitaillements sur tous les circuits et sandwichs saucisse à l’arrivée. .
Complexe sportif Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 09 00 96 meunier.jacky@orange.fr
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English : 32 ème Roc d’Argent
L’événement 32 ème Roc d’Argent Argentonnay a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Bocage Bressuirais
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