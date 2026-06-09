Argentonnay

32 ème Roc d’Argent

Complexe sportif Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 07:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Le Club des Cyclos Argentonnais, vous invite à son 32 ème ROC D’ARGENT.

Rendez-vous à tous les marcheurs, vététistes et cyclos routes pour découvrir de nouveaux circuits

Marcheurs 8 kms 12 kms et 16 kms

VTT 35 kms 45 kms et 65 kms

cyclos 40 kms et 70 kms

Café/brioche au départ

Ravitaillements sur tous les circuits et sandwichs saucisse à l’arrivée. .

Complexe sportif Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 09 00 96 meunier.jacky@orange.fr

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English : 32 ème Roc d’Argent

L’événement 32 ème Roc d’Argent Argentonnay a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Bocage Bressuirais