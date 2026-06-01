Atelier mosaïque avec les alpagas La Petite Ferme des Alpagas Argentonnay mercredi 24 juin 2026.

Argentonnay

Atelier mosaïque avec les alpagas

La Petite Ferme des Alpagas 14 Rue René III Comte de Sanzay Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:00:00

fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :

2026-06-24 2026-07-22 2026-08-19

Venez vous détendre lors de notre atelier de mosaïque avec des alpagas ! Créez votre propre œuvre de mosaïque tout en dégustant des boissons et des amuse-bouches, dans une ambiance champêtre et en compagnie de nos adorables alpagas. Les débutants sont les bienvenus, tout le matériel est fourni. À partir de 8 ans. .

La Petite Ferme des Alpagas 14 Rue René III Comte de Sanzay Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 24 39 hello@lapetitefermedalpagas.com

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English : Atelier mosaïque avec les alpagas

L’événement Atelier mosaïque avec les alpagas Argentonnay a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Bocage Bressuirais