Atelier mosaïque avec les alpagas La Petite Ferme des Alpagas Argentonnay
Atelier mosaïque avec les alpagas La Petite Ferme des Alpagas Argentonnay mercredi 24 juin 2026.
Argentonnay
Atelier mosaïque avec les alpagas
La Petite Ferme des Alpagas 14 Rue René III Comte de Sanzay Argentonnay Deux-Sèvres
Tarif : 45 – 45 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:00:00
fin : 2026-08-19 17:00:00
Date(s) :
2026-06-24 2026-07-22 2026-08-19
Venez vous détendre lors de notre atelier de mosaïque avec des alpagas ! Créez votre propre œuvre de mosaïque tout en dégustant des boissons et des amuse-bouches, dans une ambiance champêtre et en compagnie de nos adorables alpagas. Les débutants sont les bienvenus, tout le matériel est fourni. À partir de 8 ans. .
La Petite Ferme des Alpagas 14 Rue René III Comte de Sanzay Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 24 39 hello@lapetitefermedalpagas.com
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English : Atelier mosaïque avec les alpagas
L’événement Atelier mosaïque avec les alpagas Argentonnay a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Bocage Bressuirais
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