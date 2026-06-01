Fête de la musique Argentonnay Argentonnay samedi 20 juin 2026.

Argentonnay

Fête de la musique Argentonnay

Rue de la Sablière Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique à Argentonnay, avec No Lubies, Faia et Disco Mania 79.

Restauration rapide sur place. .

Rue de la Sablière Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 32 46 60 comitedubreuil@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique Argentonnay

L’événement Fête de la musique Argentonnay Argentonnay a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Bocage Bressuirais