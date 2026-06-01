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Fête de la musique Argentonnay Argentonnay

Fête de la musique Argentonnay Argentonnay

Fête de la musique Argentonnay Argentonnay samedi 20 juin 2026.

Adresse : Rue de la Sablière

Ville : 79150 Argentonnay

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Argentonnay

Fête de la musique Argentonnay

Rue de la Sablière Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Fête de la musique à Argentonnay, avec No Lubies, Faia et Disco Mania 79.
Restauration rapide sur place.   .

Rue de la Sablière Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 32 46 60  comitedubreuil@laposte.net

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English : Fête de la musique Argentonnay

L’événement Fête de la musique Argentonnay Argentonnay a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Bocage Bressuirais

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