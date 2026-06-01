Fête de la musique Argentonnay Argentonnay
Fête de la musique Argentonnay Argentonnay samedi 20 juin 2026.
Argentonnay
Fête de la musique Argentonnay
Rue de la Sablière Argentonnay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique à Argentonnay, avec No Lubies, Faia et Disco Mania 79.
Restauration rapide sur place. .
Rue de la Sablière Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 32 46 60 comitedubreuil@laposte.net
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English : Fête de la musique Argentonnay
L’événement Fête de la musique Argentonnay Argentonnay a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Bocage Bressuirais
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