32ème Fête du cheval et du poney Vailly-sur-Sauldre
32ème Fête du cheval et du poney Vailly-sur-Sauldre dimanche 5 juillet 2026.
Vailly-sur-Sauldre
32ème Fête du cheval et du poney
Vailly-sur-Sauldre Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Venez passer la journée autour du cheval et du poney avec des randonnées, promenades attelages, jeux équestres.
Après une randonnée équestre le matin, un déjeuner champêtre , vous assisterez un spectacle équestre par les Frisons de Sybille .
Animations autour du cheval et du poney.
Restauration et buvette. .
Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 67 33 79 73
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English :
Come spend the day enjoying horses and ponies with trail rides, carriage rides, and equestrian games.
L’événement 32ème Fête du cheval et du poney Vailly-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-06-21 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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