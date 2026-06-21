32ème Fête du cheval et du poney Vailly-sur-Sauldre dimanche 5 juillet 2026.

Vailly-sur-Sauldre

32ème Fête du cheval et du poney

Vailly-sur-Sauldre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Venez passer la journée autour du cheval et du poney avec des randonnées, promenades attelages, jeux équestres.

Après une randonnée équestre le matin, un déjeuner champêtre , vous assisterez un spectacle équestre par les Frisons de Sybille .

Animations autour du cheval et du poney.

Restauration et buvette. .

Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 67 33 79 73

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English :

Come spend the day enjoying horses and ponies with trail rides, carriage rides, and equestrian games.

L’événement 32ème Fête du cheval et du poney Vailly-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-06-21 par Office de tourisme du Grand Sancerrois