[Allons Voir !] Parcours d’art contemporain en Pays Fort Vailly-sur-Sauldre

[Allons Voir !] Parcours d’art contemporain en Pays Fort

2 Route de Concressault Vailly-sur-Sauldre Cher

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

2026-07-04

Allons voir ! 8ème édition

Découvrez le Pays Fort et notamment les granges pyramidales du 15ème siècle typiques de ce territoire, en suivant le parcours d’art contemporain Allons voir ! .

Inscrit dans des lieux de vie, de travail ou de passage du Pays-Fort, le parcours d’art contemporain Allons Voir !

Allons Voir ! se déroule sur plusieurs bourgs et villages, dans des granges historiques, des lavoirs, des silos contemporains, un ancien moulin ou tout simplement au milieu des champs ou au bord de la route.

Assigny au Faît des Marnes

Barlieu aux Silos de Badineau

Concressault au Moulin Riche et au lavoir,

dans celui de Dampierre-en-Crot, à Subligny au Moulin de Tirepeine ou encore au lavoir de Thou et cette année Laetita Bourget Maquette pour un projet d’oeuvre pérenne sur un hangar à Sury-es-Bois. .

2 Route de Concressault Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 08 21 contact@allonsvoir.eu

English :

Discover the Pays Fort and the 15th-century pyramidal barns typical of this area, by following the contemporary art trail allons voir!

