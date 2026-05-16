Festiv’Arcandiers Vailly-sur-Sauldre
Festiv’Arcandiers Vailly-sur-Sauldre samedi 27 juin 2026.
Vailly-sur-Sauldre
Festiv’Arcandiers
4,allée du stade Vailly-sur-Sauldre Cher
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Venez très nombreux à la 20 ème édition de Festiv’Arcandiers.
Une programmation éclectique, festive et pleine d’énergie qui promet une soirée mémorable .
Pour cette 20 ème édition de Festiv’arcandiers, vous découvrirez au stade les groupes suivants:
– Didier Super
– LMZG
– Ché Sudaka
– Les Tambours du Bronx
Yvette Sound System
Restauration et buvette sur place. 12 .
4,allée du stade Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire lesarcandiersdupaysfort@gmail.com
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English :
Come one, come all to the 20th edition of Festiv’Arcandiers.
An eclectic, festive and energetic program that promises a memorable evening.
L’événement Festiv’Arcandiers Vailly-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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