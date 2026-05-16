Vailly-sur-Sauldre

Festiv’Arcandiers

4,allée du stade Vailly-sur-Sauldre Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Venez très nombreux à la 20 ème édition de Festiv’Arcandiers.

Une programmation éclectique, festive et pleine d’énergie qui promet une soirée mémorable .

Pour cette 20 ème édition de Festiv’arcandiers, vous découvrirez au stade les groupes suivants:

– Didier Super

– LMZG

– Ché Sudaka

– Les Tambours du Bronx

Yvette Sound System

Restauration et buvette sur place. 12 .

4,allée du stade Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire lesarcandiersdupaysfort@gmail.com

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English :

Come one, come all to the 20th edition of Festiv’Arcandiers.

An eclectic, festive and energetic program that promises a memorable evening.

L’événement Festiv’Arcandiers Vailly-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme du Grand Sancerrois