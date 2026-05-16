Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festiv’Arcandiers Vailly-sur-Sauldre

Festiv’Arcandiers Vailly-sur-Sauldre

Festiv’Arcandiers Vailly-sur-Sauldre samedi 27 juin 2026.

Adresse : 4,allée du stade

Ville : 18260 Vailly-sur-Sauldre

Département : Cher

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif

Vailly-sur-Sauldre

Festiv’Arcandiers

4,allée du stade Vailly-sur-Sauldre Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Venez très nombreux à la 20 ème édition de Festiv’Arcandiers.
Une programmation éclectique, festive et pleine d’énergie qui promet une soirée mémorable .
Pour cette 20 ème édition de Festiv’arcandiers, vous découvrirez au stade les groupes suivants:
– Didier Super
– LMZG
– Ché Sudaka
– Les Tambours du Bronx
Yvette Sound System
Restauration et buvette sur place. 12  .

4,allée du stade Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire   lesarcandiersdupaysfort@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come one, come all to the 20th edition of Festiv’Arcandiers.
An eclectic, festive and energetic program that promises a memorable evening.

L’événement Festiv’Arcandiers Vailly-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

À voir aussi à Vailly-sur-Sauldre (Cher)