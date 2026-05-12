[Concert] Vents Contraires Vailly-sur-Sauldre
[Concert] Vents Contraires Vailly-sur-Sauldre samedi 6 juin 2026.
Vailly-sur-Sauldre
[Concert] Vents Contraires
Route de Chevaise Vailly-sur-Sauldre Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
VENTS CONTRAIRES nous fait le plaisir d’être avec nous
Duo Folk Jazz avec Sébastien Ledoux et Gérard Godon pour notre plus grand plaisir.
Un moment de détente et de joie que tout le monde appréciera.
Participation libre au chapeau dans le cadre de la sauvegarde de notre église. .
Route de Chevaise Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire contact@compagnonseglisevailly.fr
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English :
VENTS CONTRAIRES is pleased to be with us
L’événement [Concert] Vents Contraires Vailly-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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