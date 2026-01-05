Défi des Birettes

Vailly-sur-Sauldre Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 07:30:00

fin : 2026-10-04 11:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Le Défi des Birettes, un évènement incontournable du Grand Sancerrois.

Pour 2026, départ depuis Savigny en Sancerre !

Ravitaillement à la Grange des Marnes à Assigny !

Les randonnées sont ouvertes à tous, licenciés et non licenciés.

Les circuits VTT et Pédestre sont distincts.

Plusieurs parcours, VTT, Pédestres, tous en boucle.

Le port du casque est obligatoire pour les vététistes et les cyclotouristes.

Départ de Savigny en Sancerre.

Ravitaillement à la Grange pyramidale des marnes, fraichement restaurée, à découvrir ! .

Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 73 81 66 birettes18@orange.fr

English :

The Défi des Birettes, a not-to-be-missed event in the Grand Sancerrois region. Discover the Pays-Fort on foot, mountain bike or bicycle

Start and finish at the Vailly-sur-Sauldre socio-cultural center.

