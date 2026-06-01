Découverte de la Grange Pyramidale du Pays-Fort, Office de Tourisme du Grand Sancerrois à côté de la Grange Pyramidale du Pays-Fort, Vailly-sur-Sauldre

Découverte de la Grange Pyramidale du Pays-Fort Vendredi 26 juin, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 Office de Tourisme du Grand Sancerrois à côté de la Grange Pyramidale du Pays-Fort Cher

3€ – réservation sur : https://www.tourisme-sancerre.com/…/la-grange…/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T13:30:00+02:00 – 2026-06-26T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T17:30:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00

La Grange pyramidale du Pays-Fort, un patrimoine unique en France !

Le Pays-Fort abrite des granges en forme de pyramide ! L’origine de cette architecture singulière reste encore bien mystérieuse : influences wisigothe ou celte… les hypothèses se croisent et nourrissent le récit de ce patrimoine vernaculaire.

Ouverte au public, la Grange pyramidale du Pays-Fort propose une immersion dans les savoir-faire agricoles d’autrefois, à travers une exposition d’outils et de matériels, dans un témoin vivant du XVe siècle.

À partir du 14 mai, les visites reprennent !

Vailly-sur-Sauldre.

️ Réservez votre visite directement sur l’agenda : https://www.tourisme-sancerre.com/…/la-grange…/

Office de Tourisme du Grand Sancerrois à côté de la Grange Pyramidale du Pays-Fort 2 route de concressault Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-sancerre.com/…/la-grange…/ »}] [{« link »: « https://www.tourisme-sancerre.com/…/la-grange…/ »}]

Venez découvrir cet édifice agricole du 15e, de forme pyramidale, plus de 12mètres de haut, quatre pans de toit, plus de 35 tonnes de tuiles de pays… Beaucoup de mystères restent à découvrir… Grange Pays Fort

Phil Armanet