Les apéros de la Grange

2 Route Concressault Vailly-sur-Sauldre Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-24 19:00:00

fin : 2026-07-22 23:00:00

Date(s) :

2026-06-24 2026-07-22 2026-08-26 2026-09-23

L’été bat son plein et nous offre des soirées propices aux apéros entre amis, en famille

De bons produits et de la bonne musique, un cocktail idéal pour passer une belle soirée !

Un évènement lancé par l’Office de tourisme du Grand Sancerrois, n partenariat avec les acteurs du territoire

TAPAS, VIN ET MUSIQUE !

Hors du temps, la Grange pyramidale du Pays-Fort se dresse depuis près de 500 ans.

Le temps d’une soirée, elle laisse sa place de vedette, pour devenir le fond d’une scène musicale, face à une grande terrasse, les tables vous attendent…

Tous les ingrédients seront réunis pour un évènement réussi !

Un évènement lancé par l’Office de tourisme du Grand Sancerrois, en partenariat avec les acteurs du territoire

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 15 .

2 Route Concressault Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 08 21

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English :

Summer is just around the corner, and it’s always a good time for aperitifs with friends and family: good wine, good food and good music the ideal trio for a great evening out!

4 dates scheduled, an event concocted by the Tourist Office in partnership with Le Cerf restaurant in Vailly

L’événement Les apéros de la Grange Vailly-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme du Grand Sancerrois