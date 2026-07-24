Informations pratiques

Vailly-sur-Sauldre

Allons voir ! à Vélo Parcours d’Art Contemporain

2 Route Concressault Vailly-sur-Sauldre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 09:30:00

fin : 2026-08-11 12:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Et si l’art vous emmenait en balade ?

Prenez votre vélo ou louez en un à l’Office de Tourisme du Grand Sancerrois !

Et hop, en route pour une visite guidée du parcours d’Art contemporain Allons Voir ! sous la houlette de Jean-André Viala, président de l’association.

Une parenthèse poétique au cœur de paysages inspirants, ponctuée d’œuvres artistique au coeur du patrimoine rural. Découvrez des installations sur l’amour au sein d’un lavoir ou sur la déforestation au sein d’une étable ! .

2 Route Concressault Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 08 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Office de Tourisme du Grand Sancerrois, in collaboration with Jean André VIALA, organizer of the exhibition, proposes to promote and enliven the region through the Allons Voir! trail, linking heritage, art and artists in the Pays Fort.

L’événement Allons voir ! à Vélo Parcours d’Art Contemporain Vailly-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme du Grand Sancerrois