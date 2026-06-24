Vide grenier Foire à la Brocante Vailly-sur-Sauldre
dimanche 2 août 2026 · Vailly-sur-Sauldre
Informations pratiques
Vailly-sur-Sauldre
Vide grenier Foire à la Brocante
Vailly-sur-Sauldre Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Venez dénicher des trésors au Vide-Greniers exclusif pour les particuliers !
Avec buvette et restauration sur place, profitez d’une journée conviviale à chiner et à savourer de délicieuses gourmandises.
Le Comité des Fêtes de Vailly-sur-Sauldre vous donne rendez-vous pour une grande journée placée sous le signe de la convivialité et des bonnes affaires !
Venez flâner parmi les nombreux stands installés aux abords du Centre Socio-Culturel et de la rue du Vieux Château.
Antiquités, objets de collection, décoration, vêtements, jouets, livres… il y en aura pour tous les goûts !
Sur place, profitez également d’une buvette et d’un espace restauration pour partager un moment agréable en famille ou entre amis.
Vous souhaitez exposer ? Les emplacements sont proposés à 2 € le mètre (arrivée des exposants dès 6h), sur inscription obligatoire au 06 82 26 30 08.
Venez chiner, vendre ou simplement passer une belle journée dans une ambiance chaleureuse ! .
Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 16 51
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English :
Come and unearth treasures at the exclusive garage sale for private individuals!
With refreshments and food on site, enjoy a convivial day of bargain-hunting and delicious treats.
L’événement Vide grenier Foire à la Brocante Vailly-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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