Informations pratiques

Vailly-sur-Sauldre

Vide grenier Foire à la Brocante

Vailly-sur-Sauldre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 08:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Venez dénicher des trésors au Vide-Greniers exclusif pour les particuliers !

Avec buvette et restauration sur place, profitez d’une journée conviviale à chiner et à savourer de délicieuses gourmandises.

Le Comité des Fêtes de Vailly-sur-Sauldre vous donne rendez-vous pour une grande journée placée sous le signe de la convivialité et des bonnes affaires !

Venez flâner parmi les nombreux stands installés aux abords du Centre Socio-Culturel et de la rue du Vieux Château.

Antiquités, objets de collection, décoration, vêtements, jouets, livres… il y en aura pour tous les goûts !

Sur place, profitez également d’une buvette et d’un espace restauration pour partager un moment agréable en famille ou entre amis.

Vous souhaitez exposer ? Les emplacements sont proposés à 2 € le mètre (arrivée des exposants dès 6h), sur inscription obligatoire au 06 82 26 30 08.

Venez chiner, vendre ou simplement passer une belle journée dans une ambiance chaleureuse ! .

Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 16 51

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English :

Come and unearth treasures at the exclusive garage sale for private individuals!

With refreshments and food on site, enjoy a convivial day of bargain-hunting and delicious treats.

L’événement Vide grenier Foire à la Brocante Vailly-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme du Grand Sancerrois