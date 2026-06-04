[JEP] Visite commentée de la Grange Pyramidale du Pays-Fort Vailly-sur-Sauldre
[JEP] Visite commentée de la Grange Pyramidale du Pays-Fort Vailly-sur-Sauldre vendredi 18 septembre 2026.
Vailly-sur-Sauldre
[JEP] Visite commentée de la Grange Pyramidale du Pays-Fort
2 Route Concressault Vailly-sur-Sauldre Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 13:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Un patrimoine d’exception…
Découvrez la Grange Pyramidale du Pays-Fort, témoin de l’architecture paysanne et rurale, et devenez incollable sur son organisation et ses usages.
Départ des visites commentées toutes les heures, à partir de 10h30 .
2 Route Concressault Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 08 21 accueil@tourisme-sancerre.com
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English :
An exceptional heritage…
L’événement [JEP] Visite commentée de la Grange Pyramidale du Pays-Fort Vailly-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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