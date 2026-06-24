Visite libre de l’église Saint-Martin, Église Saint-Martin, Vailly-sur-Sauldre
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Martin · Vailly-sur-Sauldre
Informations pratiques
Visite libre de l’église Saint-Martin 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Visite libre avec ou sans guide gratuit. Exposition de vêtements liturgiques.
Participation appréciée pour la restauration de l’édifice.
Église Saint-Martin Place du 8-Mai-1945 18260 Vailly-sur-Sauldre Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire 0612418459 Église romane réalisée en partie en pierres de grès rouge. En plein cœur du village, passage incontournable. En 1843 et 1846 furent construits le chœur et les deux chapelles. Vous découvrirez une magnifique porte romane et la nef, de même style. Un Retable d’autel de style baroque avec son Tabernacle classé au titre des monuments historiques. Chaire à prêcher : monumentale œuvre sculptée en bois. Parking sur la place autour de l’édifice. Toilettes sur la place
Visite libre avec ou sans guide gratuit. Exposition de vêtements liturgiques.
Claudine Mouton
À voir aussi à Vailly-sur-Sauldre (Cher)
- [Allons Voir !] Parcours d’art contemporain en Pays Fort Vailly-sur-Sauldre 4 juillet 2026
- CONCERT DE LA NUIT DE L’EGLISE, Eglise St Martin à Vailly sur Sauldre, vailly sur sauldre 4 juillet 2026
- 32ème Fête du cheval et du poney Vailly-sur-Sauldre 5 juillet 2026
- Les apéros de la Grange Vailly-sur-Sauldre 22 juillet 2026
- [JEP] Visite commentée de la Grange Pyramidale du Pays-Fort Vailly-sur-Sauldre 18 septembre 2026