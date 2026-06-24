Visite de la Grange pyramidale du Pays-Fort, Grange Pyramidale du Pays Fort, Vailly-sur-Sauldre

Informations pratiques

Visite de la Grange pyramidale du Pays-Fort 18 et 19 septembre Grange Pyramidale du Pays Fort Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T13:15:00+02:00 – 2026-09-18T13:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:15:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Témoins de l’architecture paysanne du Pays-Fort, les Granges pyramidales prennent place au cœur de la campagne et donnent à voir une forme atypique. Celle de Vailly-sur-Sauldre, emblème du Pays Fort, a été démontée de son emplacement original et remontée sur un site verdoyant accueillant notre bureau d’information touristique. Vous y découvrirez une collection de matériel agricole d’hier et d’aujourd’hui.

La journée du vendredi est destinée aux scolaires, merci de réserver pour vous assurer de la disponibilité sur le créneau souhaité.

Grange Pyramidale du Pays Fort 2 route de Concressault 18260 Vailly-sur-Sauldre Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire 02 48 54 08 21 https://www.tourisme-sancerre.com/ https://fr-fr.facebook.com/TourismeSancerre/;http://www.grange-pyramidale-vailly.com/ Il y a 60 ans on en comptait encore une trentaine, aujourd’hui seulement quelques-unes sont encore entières. Toutes propriétés privées, exceptée celle de Vailly-sur-Sauldre, datée du XVe siècle qui s’inscrit dans une action de sensibilisation et de sauvegarde du patrimoine local, aujourd’hui animée par l’Office de Tourisme du Grand Sancerrois.

Avec ses 35 000 tuiles, ses 12 mètres de haut, ses poutres immenses datées de 1450 et ses pierres apparentes, la Grange Pyramidale de Vailly-sur-Sauldre impressionne au moindre regard. Même plus, elle fascine. Témoin privilégiée d’une époque et d’une histoire, cette structure renferme en son sein un véritable trésor qui s’offre aux plus curieux. À condition d’oser pousser les deux portes en bois, massives, pour se laisser conter la vie des granges pyramidales, à travers les temps et les saisons.

À peine le seuil franchi, une odeur de grain et de foin surprend le visiteur et le replonge aux temps des moissons. Des souvenirs d’enfance refont surface, à une époque où les jeux dans les champs et les granges annonçaient les longues soirées près du feu pour un repos bien mérité après une journée de labeur. Tous les guides vous raconteront différentes anecdotes, depuis le XVe siècle à maintenant. Venez découvrir ce patrimoine unique ! Départementale 13 de Boulleret à Vailly-sur-Sauldre Départementale 923 d’Aubigny-sur-Nère à Sancerre Départementale 8 d’Argent-sur-Sauldre à Vailly-sur-Sauldre Départementale 926 de la Chapelle d’Angillon à Vailly-sur-Sauldre

Témoins de l’architecture paysanne du Pays-Fort, les Granges pyramidales prennent place au cœur de la campagne et donnent à voir une forme atypique.

©EmilieGallois