Vailly-sur-Sauldre

Journée des églises ouvertes

Route de Chevaise Vailly-sur-Sauldre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Que vous soyez passionné d’histoire, amateur d’architecture, curieux ou simplement en quête d’un moment de paix, cette journée est faite pour vous

À l’occasion de la 19? édition de la Journée des Églises Ouvertes, venez découvrir des lieux chargés de patrimoine, de spiritualité et de rencontres. .

Route de Chevaise Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire contact@compagnonseglisevailly.fr

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English :

Whether you?re a history buff, architecture enthusiast, curious or simply looking for a moment of peace, this is the day for you

L’événement Journée des églises ouvertes Vailly-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Grand Sancerrois