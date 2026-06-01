Découverte de la Grange Pyramidale du Pays-Fort, Office de Tourisme du Grand Sancerrois à côté de la Grange Pyramidale du Pays-Fort, Vailly-sur-Sauldre

Découverte de la Grange Pyramidale du Pays-Fort 26 et 27 juin Office de Tourisme du Grand Sancerrois à côté de la Grange Pyramidale du Pays-Fort Cher

3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T13:00:00+02:00 – 2026-06-26T13:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T17:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:30:00+02:00

La Grange pyramidale du Pays-Fort, un patrimoine unique en France !

Le Pays-Fort abrite des granges en forme de pyramide ! L’origine de cette architecture singulière reste encore bien mystérieuse : influences wisigothe ou celte… les hypothèses se croisent et nourrissent le récit de ce patrimoine vernaculaire.

Ouverte au public, la Grange pyramidale du Pays-Fort propose une immersion dans les savoir-faire agricoles d’autrefois, à travers une exposition d’outils et de matériels, dans un témoin vivant du XVe siècle.

À partir du 14 mai, les visites reprennent !

Vailly-sur-Sauldre.

️ Réservez votre visite directement sur l’agenda : https://www.tourisme-sancerre.com/…/la-grange…/

Office de Tourisme du Grand Sancerrois à côté de la Grange Pyramidale du Pays-Fort 2 route de concressault Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-sancerre.com/…/la-grange…/ »}] [{« link »: « https://www.tourisme-sancerre.com/…/la-grange…/ »}]

Venez découvrir ce bâtiment du 15e siècle, de forme pyramidale, composé de matériaux nobles et locaux. De nombreux mystères restent à découvrir ! grange pyramide

Phil Armanet