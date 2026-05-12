Vailly-sur-Sauldre

[Exposition] Le Bestiaire dans les églises

Route de Chevaise Vailly-sur-Sauldre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 09:00:00

fin : 2026-07-05 11:00:00

Date(s) :

2026-06-01

Que vous soyez passionné d’histoire, amateur d’architecture, curieux ou simplement en quête d’un moment de paix, cette journée est faite pour vous

À l’occasion de la 19? édition de la Journée des Églises Ouvertes, une exposition de 30 photographies autour du thème du bestiaire, accompagnées de cartels explicatifs, sera présentée.

Cette exposition a été réalisée dans le cadre d’un concours photo organisé par l’association Églises Ouvertes France .

Route de Chevaise Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire contact@compagnonseglisevailly.fr

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English :

Whether you?re a history buff, architecture enthusiast, curious or simply looking for a moment of peace, this is the day for you

L’événement [Exposition] Le Bestiaire dans les églises Vailly-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Grand Sancerrois