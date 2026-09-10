32ème salon artistique Verdurier 2026 ARTPTT LIMOUSIN, Pavillon du Verdurier, Limoges

Informations pratiques

32ème salon artistique Verdurier 2026 ARTPTT LIMOUSIN 19 – 27 septembre Pavillon du Verdurier Haute-Vienne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T19:00:00+02:00

L’association Artistique de La Poste et Orange du Limousin organise son 32ème salon au Pavillon du Verdurier, place St Pierre à Limoges, du 19 septembre au 27 septembre 2026 de 10h à 19h

invité d’honneur :Germain Kaniza très grand spécialiste du dessin sur tablette graphique et du Manga avec des participations à Paris Manga , Toulouse Game Show, TGS Montpellier …

Il représente la marque Wacom France pour les tablettes graphiques.

Une cinquantaine d’artistes pour 300 œuvres exposées sont prévues à ce salon. Notre association donne des cours toutes techniques et réalise des stages à l’espace Charles Silvestre à Limoges. Nous serons présents au forum des

associations de Limoges les 5 et 6 septembre au palais des expositions de Limoges. Donc nos élèves vont exposé mais aussi nous allons accueillir les ateliers d’art de Correz Art (basé à Tulle) et de Cosnac (19).

Tous les styles et techniques sont représentés.

Vous pourrez également découvrir des émaux et des sculptures

Une démonstration de la technique de la gouache est prévue le dimanche 20 septembre par René Laurensou et un stage de pastel aura lieu lui aussi dans le Verdurier avec Michèle Epinette le même jour.

Le vernissage aura lieu le samedi 19 septembre à partir de 18h30. Il est possible de venir habillé en cosplay.

L’accès à l’exposition est gratuit.

Pavillon du Verdurier Place Saint Pierre 87000 Limoges Limoges 87000 Les Émailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’association Artistique de La Poste et Orange du Limousin organise son 32ème salon au Pavillon du Verdurier, place St Pierre à Limoges, du 19 septembre au 27 septembre 2026 de 10h à 19h