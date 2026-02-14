Webinaire Fertisol NA, Evènement digital CRA Nouvelle-Aquitaine, Limoges (87), Limoges

Webinaire Fertisol NA Vendredi 11 septembre, 11h00 Evènement digital CRA Nouvelle-Aquitaine, Limoges (87) Haute-Vienne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T11:00:00+02:00 – 2026-09-11T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-11T11:00:00+02:00 – 2026-09-11T12:00:00+02:00

Le projet FERTISOL NA, coordonné par la Chambre régionale d’agriculture Nouvelle-Aquitaine et mené en partenariat avec les chambres d’agriculture départementales 16, 1779, 24, 64 et 86, le NACA, la coopérative TERRENA et ARVALIS a pour objectif de promouvoir le maintien et l’amélioration de la fertilité des sols via un programme de communication harmonisé à l’échelle de la région.

L’année 2026 est consacrée à la diffusion de différents supports, en particulier 4 webinaires et 1 séminaire pour approfondir ses connaissances et échanger entre pairs.

Consulter le save the date

Evènement digital CRA Nouvelle-Aquitaine, Limoges (87) Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Un webinaire Fertisol NA se tiendra le 11 septembre 2026 de 11 h à 12 h sur le thème conséquences du travail mécanique sur les enjeux de la fertilité physique du sol fertilisation grandes cultures

chambre régionale d’agriculture Nouvelle-Aquitaine