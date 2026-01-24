330 ANS LA FOLLE JOURNÉE Montpellier

330 ANS LA FOLLE JOURNÉE

Pour célébrer les 330 ans du Château de Flaugergues, le domaine a imaginé un parcours immersif dans l’ensemble de ses espaces pour une journée hors norme à travers son histoire, ses équipes et ses activités.

Et si toutes les personnes qui font vivre le Château de Flaugergues au quotidien se réunissaient pour créer un événement inédit ?

À l’occasion de cette journée anniversaire, l’association culturelle ArtFlau, le restaurant Folia, l’Oasis Citadine et le Château de Flaugergues s’unissent pour proposer un événement inédit et d’exception, concocté spécialement pour cet anniversaire et jamais proposé sous cette forme.

Autour d’un déjeuner signé Folia, le restaurant du domaine, vous serez portés par un parcours à travers le parc du domaine avec plus de 10 étapes. À chaque station, une nouvelle ambiance des propositions musicales et artistiques, des pauses gourmandes, des découvertes patrimoniales, botaniques et d’autres surprises encore…

Inclus dans le billet

– Déjeuner complet par Folia, restaurant du domaine

– Dégustation des vins du domaine

– Balade et découverte dans tous les espaces du site jardins, cave, château, cour du mas, oasis citadine…

– Prestations musicales et artistiques

– Expositions, parcours immersif et animations exclusives

Informations pratiques

– Billetterie en prévente

– Prévoir des chaussures confortables adaptées à la marche

Menu Folia

– Mise en bouche

Comme un hareng pomme à l’huile, pickles d’oignons rouges et espuma de raifort.

– Entrée

Œuf mi-cuit façon meurette au vin rouge du Château de Flaugergues et croûtons rustiques.

– Plat

Pressé d’agneau et son jus corsé, jardinière de légumes de printemps

– Fromage

– Dessert

Ganache chocolat blanc sur un biscuit à l’huile d’olive et fraises fraîches.

Horaires 11h30 17h30 .

1744 Avenue Albert Einstein Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

To celebrate the 330th anniversary of the Château de Flaugergues, the estate has created an immersive journey through all its spaces for a day out of the ordinary, exploring its history, teams and activities.

