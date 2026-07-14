360 Festival 5ème édition Maison de l’étudiant Lorraine Nord Metz

Informations pratiques

Metz

360 Festival 5ème édition

Maison de l’étudiant Lorraine Nord Ile du Saulcy Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-09-17 12:00:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Le 360 Festival revient à Metz !

Désormais une célébration incontournable de la rentrée universitaire, le 360 Festival revient pour sa 5ème édition et transforme une nouvelle fois l’Île du Saulcy en un véritable lieu de rencontres, de découvertes et de festivités, à l’image de la richesse de la vie étudiante messine. Une journée et une soirée uniques pour découvrir les associations, rencontrer les acteurs du campus, profiter d’animations originales, assister à des spectacles et célébrer ensemble le lancement de l’année universitaire !

Organisé autour de la Maison de l’Étudiant Lorraine Nord (MDE) et de l’Espace Bernard-Marie Koltès (EBMK), le festival proposera une programmation riche et conviviale portée par les étudiants, les associations et les services de l’Université de Lorraine.

Village des initiatives & animations sur toute l’Île du Saulcy Village des initiatives associations étudiantes, partenaires et services universitaires à la rencontre des étudiants. Activités sportives proposées par le SUAPS. Balade naturaliste et visite du Saulcy avec les ânes des CPN Coquelicots. DJ sets itinérants sur plusieurs espaces du campus avec l’association Grat’Disques

Dès 17h00 Animations & espace festif autour de la MDE Parvis & Jardin, jeux en bois (Mölkky, Palet Breton, Corn Hole…) Bowling, jeux gonflables combat de sumo & joutes de gladiateurs, espace détente, bar tenu par une association étudiante Stand de restauration, DJ Sets étudiants.

À l’EBMK Salle d’arcade en salle noire, La Plus Petite Discothèque par Jean David Harmony en salle blanche, bar associatif, stand prévention du Service Santé Étudiante, atelier de sérigraphie avec le Schirmlab, espace de créateurs étudiants.

Programmation artistique à l’EBMK Initiation au théâtre, pièce de théâtre Le corps qui parle sans cesse. Spectacle d’arts martiaux par l’Institut Confucius, chorale Universitaire de Metz, spectacle de magie par Unex.

Le 360° Festival #5 mettra à l’honneur la scène étudiante et émergente avec des DJ sets, des groupes live et une tête d’affiche qui viendra faire vibrer l’Île du Saulcy jusqu’au bout de la nuit.

Au programme DOT Geko, €sïol, DJCHS, Ladies in Tears, Andrea, Wild Mullets, Homonculus et Zélie, tête d’affiche de cette 5ème édition.

Ne ratez pas ce rendez-vous phare de la rentrée universitaire à Metz !Tout public

0 .

Maison de l’étudiant Lorraine Nord Ile du Saulcy Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 360 Festival is back in Metz!

Now an unmissable celebration of the start of the academic year, the 360 Festival is back for its 5th edition and will once again transform the Île du Saulcy into a true hub for socializing, discovery, and festivities, reflecting the richness of student life in Metz. A unique day and evening to discover student organizations, meet key figures on campus, enjoy original activities, attend performances, and celebrate the start of the academic year together!

Organized around the Maison de l’Étudiant Lorraine Nord (MDE) and the Espace Bernard-Marie Koltès (EBMK), the festival will feature a rich and welcoming program organized by students, student organizations, and University of Lorraine departments.

Initiatives Village & Activities throughout the Saulcy campus: Initiatives Village: student organizations, partners, and university services meet students. Sports activities offered by SUAPS. Nature walk and tour of Saulcy with students from CPN Coquelicots. Roaming DJ sets across several areas of the campus with the Grat’Disques association

Starting at 5:00 p.m. Entertainment & festive area around the MDE Parvis & Garden, wooden games (Mölkky, Palet Breton, Cornhole, etc.) Bowling, inflatable games: sumo wrestling & gladiator battles, relaxation area, bar run by a student association, food stand, student DJ sets.

At the EBMK: Arcade room in the black room, “La Plus Petite Discothèque” by Jean David Harmony in the white room, student association bar, health prevention booth run by the Student Health Service, screen-printing workshop with Schirmlab, student creators’ space.

Artistic program at the EBMK: Introduction to theater, play—“The Body That Never Stops Talking.” Martial arts performance by the Confucius Institute, Metz University Choir, magic show by Unex.

The 360%B0 Festival #5 will showcase the student and emerging music scene with DJ sets, live bands, and a headliner who will get the crowd at Le Saulcy dancing until the early hours of the morning.

On the lineup: DOT Geko, ?s%EFol, DJCHS, Ladies in Tears, Andrea, Wild Mullets, Homonculus, and Z%E9lie, the headliner of this 5%E8th edition.

Don’t miss this must-attend event to kick off the new academic year in Metz!

L’événement 360 Festival 5ème édition Metz a été mis à jour le 2026-07-06 par AGENCE INSPIRE METZ