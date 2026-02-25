37ème rallye du Lochois Perrusson

37ème rallye du Lochois

Le rallye du Lochois fait son retour pour sa 37ème édition moderne !

Que vous soyez équipage, commissaire, passionné ou fidèle spectateur, nous comptons sur votre présence nombreuse.

Épreuve comptant pour la coupe de France des Rallyes.

Perrusson 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 81 66 73 81 duport-patrice@wanadoo.fr

English :

The Rallye du Lochois returns for its 36th modern and 1st VHC VHRS edition!

Whether you’re a crew, a marshal, an enthusiast or a loyal spectator, we’re counting on you to turn out in force.

Event counting towards the French Rally Cup 2025.

