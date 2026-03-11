Festival Bien-être Les Sens’ciel

4 Rue des Acacias Perrusson Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Tout au long de la journée vous découvrirez parmi une cinquantaine d’exposants des animateurs du bien-être, des artisans, des métiers de bouche. Vous pourrez vous restaurer sur place et participer aux différents ateliers mis en place pour petits et grands.

Tout au long de la journée vous découvrirez parmi une cinquantaine d’exposants des animateurs du bien-être, des artisans, des métiers de bouche. Vous pourrez vous restaurer sur place et participer aux différents ateliers mis en place pour petits et grands. .

4 Rue des Acacias Perrusson 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 75 03 69 23 christinegoultdelattre@orange.fr

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English :

Throughout the day, you’ll discover some 50 exhibitors, including wellness specialists, craftspeople and food artisans. You’ll be able to eat on site and take part in the various workshops set up for young and old alike.

L’événement Festival Bien-être Les Sens’ciel Perrusson a été mis à jour le 2026-03-11 par Loches Touraine Châteaux de la Loire