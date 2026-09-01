Informations pratiques

Sully-sur-Loire

38e Randonnée de la Loire

3 Rue des Déportés Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 07:00:00

fin : 2026-09-13 09:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Dans le cadre de la Fête de la Sange et de la Nature à Sully-sur-Loire, les Randonneurs Sullylois organisent leur 38e Randonnée de la Loire dimanche 13 septembre avec 4 parcours pédestres au choix: 5, 8, 12 et 20 km

Dans le cadre de la Fête de la Sange et de la Nature à Sully-sur-Loire, les Randonneurs Sullylois organisent leur 38e Randonnée de la Loire dimanche 13 septembre. 4 parcours pédestres au choix: 5 km (à partir de 9h 3 €, sans ravitaillement), 8 km (à partir de 8h30 4 €, avec 1 ravitaillement), 12 km (à partir de 8h 4 €, avec 1 ravitaillement), 20 km, (de 7h à 7h30 5 € avec 2 ravitaillements). Gratuit pour les moins de 12 ans et réduction de 1 € pour les licenciés de la FFR. Inscription sur place

Le bracelet remis à chaque randonneur à l’inscription donne l’entrée gratuite à la Fête de la Sange 3 .

3 Rue des Déportés Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 17 23 28 77 lesrandonneurssullylois@gmail.com

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English :

As part of the F%EAte de la Sange et de la Nature %E0 in Sully-sur-Loire, the Randonneurs Sullylois are organizing their 38th Loire Hike on Sunday, September 13, with a choice of four hiking trails: 5, 8, 12, and 20 km

L’événement 38e Randonnée de la Loire Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-25 par OT SULLY-SUR-LOIRE