Grande exposition : les ponts de Sully-sur-Loire, Église Saint-Germain, Sully-sur-Loire

Informations pratiques

Grande exposition : les ponts de Sully-sur-Loire 19 et 20 septembre Église Saint-Germain Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre du 40ᵉ anniversaire du 7ᵉ pont de Sully-sur-Loire. Exposition rétrospective de photos et archives sur les différents ponts sur la Loire qu’a connus la ville de Sully : du pont dit des Romains au 1ᵉʳ pont suspendu (le 2ᵉ en France), proposée par l’association Culture et Patrimoine dans le Sullias.

Église Saint-Germain Place Saint-germain, 45600 Sully-sur-Loire, France Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire L’église a dû être commencée à la fin du XVe siècle et terminée au début du XVIe. La façade principale est formée d’un pignon au bas duquel une porte, dans le style de la fin du XVe, permet l’accès à l’église. Au-dessus, une fenêtre à remplage flamboyant est surmontée d’une niche à statue. Le mur nord comporte quatre pignons aigus et autant de fenêtres à meneau central et remplage de style flamboyant. Le chevet était autrefois percé d’une fenêtre maintenant murée et dont le remplage a disparu. A la croisée du transept, un large clocher rectangulaire se termine par une tour dont deux faces sont percées de quatre baies en ogive et les deux autres de trois baies. Ces baies sont encadrées d’une moulure terminée, à la partie inférieure, par une base dans le style du XVe siècle. Les murs sont composés de silex séparés par des lits de tuile. A l’intérieur, les voûtes sur nervures comportent des remplissages de briques. Les nervures reposent sur des culs de lampe à personnages. Les clefs de voûte de la première et de la troisième travées sont pendantes, en forme de chapiteau composite de la Renaissance. Celle de la deuxième travée présente un dessin plus archaïque. Le chœur conserve une pisciné de style flamboyant.

Dans le cadre du 40ᵉ anniversaire du 7ᵉ pont de Sully-sur-Loire.

©Communauté de communes du Val de Sully