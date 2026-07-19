En route pour Sully sur Loire Sully-sur-Loire
samedi 29 août 2026 · Sully-sur-Loire
Informations pratiques
Sully-sur-Loire
En route pour Sully sur Loire
Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 12:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29
En route pour Sully sur Loire qui vous permettra de découvrir des camions décorés, des tunings et des voitures de prestige.
Buvette et restauration sur place.
Soirée paëlla le samedi 29 sur réservation. .
Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 88 83 31 88
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English :
L’événement En route pour Sully sur Loire Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-19 par OT SULLY-SUR-LOIRE
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