Informations pratiques

Sully-sur-Loire

En route pour Sully sur Loire

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 12:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29

En route pour Sully sur Loire qui vous permettra de découvrir des camions décorés, des tunings et des voitures de prestige.

Buvette et restauration sur place.

Soirée paëlla le samedi 29 sur réservation. .

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 88 83 31 88

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English :

L’événement En route pour Sully sur Loire Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-19 par OT SULLY-SUR-LOIRE