Informations pratiques

Sully-sur-Loire

Le livre dans tous ses états

Place Saint-Germain Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

l’Espace culturel Saint-Germain à Sully-sur-Loire va accueillir deux journées autour du Livre.

Le samedi de 14h à 18h, en parallèle avec les expositions et le salon du livre qui accueillera des auteurs contemporains et des vendeurs collectionneurs de livres anciens, une table ronde sur l’avenir du livre sera organisée.

A 16h une table ronde réunira éditeurs et auteurs pour parler de l’avenir du livre

Le soir à 20 h, vous retrouverez un spectacle littéraire lu et chanté.

Le dimanche de 10h à 18h, des ateliers gratuits proposeront la réalisation de papier nervurés et la manière de transformer des livres en décorations artistiques. Des expositions sur la création d’un livre et sur des livres anciens ainsi que des machines à écrire seront présenter…

À 15 heures, Jean Luc Ancely nous parlera de son dernier ouvrage historique sur la bataille de Valmy et le vol des bijoux de la couronne .

Place Saint-Germain Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire vitaliterurale@gmail.com

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English :

The Saint-Germain Cultural Center in Sully-sur-Loire will host a two-day event celebrating books.

L’événement Le livre dans tous ses états Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-23 par OT SULLY-SUR-LOIRE