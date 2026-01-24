Été musical Récital de guitare Sully-sur-Loire
5 Place Maurice de Sully Sully-sur-Loire Loiret
Tarif : 16 – 16 – EUR
Début : 2026-08-23 17:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
2026-08-23
Cassie Martin entre au conservatoire de musique, danse, théâtre d’Orléans à l’âge de 9 ans. Elle intègre ensuite le CNSM de Paris. Son intérêt porte aussi bien sur le répertoire de la musique ancienne que contemporaine. Au programme Nuit dans les jardins d’Espagne, Tarrega, Albeniz,
Barrios, Purcell, de Murcia, JS Bach, Manjon.
Dans le cadre de l'Été musical de Sully sur Loire et la saison culturelle du Val de Sully – 16 .
5 Place Maurice de Sully Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 83 12 85 36
