Été musical Récital de guitare Sully-sur-Loire

Été musical Récital de guitare

5 Place Maurice de Sully Sully-sur-Loire Loiret

Début : 2026-08-23 17:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

2026-08-23

Cassie Martin entre au conservatoire de musique, danse, théâtre d’Orléans à l’âge de 9 ans. Elle intègre ensuite le CNSM de Paris. Son intérêt porte aussi bien sur le répertoire de la musique ancienne que contemporaine. Au programme Nuit dans les jardins d’Espagne, Tarrega, Albeniz,

Barrios, Purcell, de Murcia, JS Bach, Manjon.

– Dans le cadre de l’Été musical de Sully sur Loire et la saison culturelle du Val de Sully – 16 .

