Sully-sur-Loire

Expositions de véhicules

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29 2026-08-30

Après 8 ans, l’AAA (Air(e) des Artistes Associés) organise de nouveau une exposition de véhicules. Vous y retrouverez un ensemble de camions décorés et tuning ainsi que des voiture de prestige.

Buvette et restauration sur place avec soirée Paëlla le Samedi soir

Animation assurée .

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 88 83 31 88

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English :

L’événement Expositions de véhicules Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-25 par OT SULLY-SUR-LOIRE