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Expositions de véhicules Sully-sur-Loire

Expositions de véhicules Sully-sur-Loire

Expositions de véhicules Sully-sur-Loire samedi 29 août 2026.

Adresse : Chemin de la Salle Verte

Ville : 45600 Sully-sur-Loire

Département : Loiret

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Sully-sur-Loire

Expositions de véhicules

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-29 2026-08-30

Après 8 ans, l’AAA (Air(e) des Artistes Associés) organise de nouveau une exposition de véhicules. Vous y retrouverez un ensemble de camions décorés et tuning ainsi que des voiture de prestige.

Buvette et restauration sur place avec soirée Paëlla le Samedi soir
Animation assurée   .

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 88 83 31 88 

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English :

L’événement Expositions de véhicules Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-25 par OT SULLY-SUR-LOIRE

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