Expositions de véhicules Sully-sur-Loire
Expositions de véhicules Sully-sur-Loire samedi 29 août 2026.
Sully-sur-Loire
Expositions de véhicules
Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29 2026-08-30
Après 8 ans, l’AAA (Air(e) des Artistes Associés) organise de nouveau une exposition de véhicules. Vous y retrouverez un ensemble de camions décorés et tuning ainsi que des voiture de prestige.
Buvette et restauration sur place avec soirée Paëlla le Samedi soir
Animation assurée .
Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 88 83 31 88
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English :
L’événement Expositions de véhicules Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-25 par OT SULLY-SUR-LOIRE
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