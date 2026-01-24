Été musical Trio baroque Sully-sur-Loire

Été musical Trio baroque

5 Place Maurice de Sully Sully-sur-Loire Loiret

Début : 2026-08-16 17:00:00

Après des études supérieures de clavecin, un 1er prix au concours international à Bologne, Clothilde Verwaerde, devient aussi l’une des plus rares flûtistes à bec française. Accompagnée d’Olivier Salandini, organiste et claveciniste ayant étudié aux conservatoires de Nice, Amsterdam,

Utrecht et Paris et de Geneviève Koerver, violoncelliste ayant fait ses études à Londres puis au Conservatoire National Supérieur de Musique (CNSM) de Paris. Au programme JS Bach, Telemann, Corelli et Vivaldi. 16 .

5 Place Maurice de Sully Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 83 12 85 36

