Été musical Ensemble à cordes

5 Place Maurice de Sully Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 17:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Saskia Lethiec (violon) est concertiste et professeur au conservatoire de Versailles. Après avoir étudié à Genève, au CNSM de Paris, à Cologne, elle remporte des concours internationaux Ferras-Barbizet et Enesco. Elle sera accompagnée de Christophe Beau (violoncelle), Anne Cartel

(flûte traversière) et Jérôme Granjon (pianoforte) pour rendre hommage à Mozart pour le 270e anniversaire de sa naissance.

– Dans le cadre de l’Été musical de Sully sur Loire et de la Saison Culturelle du Val de Sully – 16 .

5 Place Maurice de Sully Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 83 12 85 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Été musical Ensemble à cordes Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-30 par OT SULLY-SUR-LOIRE