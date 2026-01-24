Été musical Ensemble à cordes Sully-sur-Loire
5 Place Maurice de Sully Sully-sur-Loire Loiret
Tarif : 16 – 16 – EUR
Début : 2026-08-30 17:00:00
Saskia Lethiec (violon) est concertiste et professeur au conservatoire de Versailles. Après avoir étudié à Genève, au CNSM de Paris, à Cologne, elle remporte des concours internationaux Ferras-Barbizet et Enesco. Elle sera accompagnée de Christophe Beau (violoncelle), Anne Cartel
(flûte traversière) et Jérôme Granjon (pianoforte) pour rendre hommage à Mozart pour le 270e anniversaire de sa naissance.
– Dans le cadre de l’Été musical de Sully sur Loire et de la Saison Culturelle du Val de Sully – 16 .
5 Place Maurice de Sully Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 83 12 85 36
