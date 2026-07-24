Foire aux bestiaux et à l’agriculture locale Sully-sur-Loire
dimanche 30 août 2026 · Sully-sur-Loire
Informations pratiques
Sully-sur-Loire
Foire aux bestiaux et à l’agriculture locale
Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 09:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Prenez la clé des champs, en famille ou entre amis, dans le parc du château de Sully sur Loire tout et réuni pour vous faire passer un dimanche à la ferme.
Les éleveurs présenteront leurs bêtes, les agriculteurs leurs produits avec un but commun vous faire découvrir le monde agricole. Partagez, le temps d’un instant, leur quotidien, leur passion.
Restauration et buvette par Les Jeunes Agriculteurs du Loiret Animations tout au long de la journée Balade en calèche Marché du terroir Présentation des animaux Animations gratuites pour les enfants manège et tracteurs à pédales,… Pas de quoi s’ennuyer !
– par la Communauté de Communes Val de Sully et la Municipalité de Sully sur Loire – .
Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 05 58
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English :
L’événement Foire aux bestiaux et à l’agriculture locale Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-24 par OT SULLY-SUR-LOIRE
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